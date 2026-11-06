الشوط الأول.. الزمالك يخطف التعادل 1-1 من مصر للتأمين في كأس مصر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول من مواجهة الزمالك ومصر للتأمين، المقامة ضمن منافسات بطولة كأس مصر، بعدما شهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بتسجيل هدفين متتاليين.

الزمالك يعود أمام مصر للتأمين

بدأت المباراة بمحاولات من جانب الزمالك لفرض سيطرته على مجريات اللعب والوصول إلى مرمى المنافس، في الوقت الذي اعتمد فيه فريق مصر للتأمين على التنظيم الدفاعي واستغلال المساحات من أجل تهديد مرمى الفارس الأبيض.

ونجح فريق مصر للتأمين في افتتاح التسجيل بالدقيقة 42، عن طريق لاعبه داودا كمارا، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت على يسار مهدي سليمان، حارس الزمالك، واستقرت داخل الشباك، ليمنح فريقه التقدم بهدف دون رد.

ولم يستسلم الزمالك بعد استقبال الهدف، وواصل محاولاته الهجومية بحثًا عن إدراك التعادل قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

وتمكن محمد شحاتة من إعادة الفارس الأبيض إلى المباراة، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل، ليعيد المواجهة إلى نقطة البداية، وينهي الزمالك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مصر للتأمين.

وتترقب جماهير الفريقين أحداث الشوط الثاني، في ظل رغبة الزمالك في حسم المواجهة ومواصلة مشواره في كأس مصر، مقابل طموح مصر للتأمين في تحقيق مفاجأة وإقصاء الفريق الأبيض من البطولة.