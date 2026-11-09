علاجات منزلية سريعة لتخفيف أعراض الإنفلونزا

مع بداية فصل الشتاء يُصاب العديد خصوصًا أصحاب المناعة الضعيفة بنزلات البرد والإنفلونزا .

وكشف موقع هيلث لاين عن بعض العلاجات المنزلية السريعة التي تساعد على الشفاء والتقليل من أعراض هذه الأمراض .

علاجات منزلية لنزلات البرد

- مشروب الزنجبيل بالعسل: يساعد الزنجبيل الدافئ على تهدئة التهاب الحلق.

⁠كما يساهم العسل في تخفيف السعال وتهيج الحلق.

وينصح بإضافة القليل من الليمون إلى المشروب، وتناوله دافئًا للحصول على ترطيب وراحة أفضل.



- الغرغرة بالماء والملح: تساعد الغرغرة بالماء الدافئ المضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من الملح على تهدئة التهاب الحلق وتقليل الشعور بالألم والتهي

كما يُنصح بتكرارها عدة مرات يوميًا، مع تجنب ابتلاع الماء أثناء الغرغرة.



- استنشاق بخار الماء: يساعد الاستحمام بماء دافئ أو استنشاق الهواء الرطب على تخفيف احتقان الأنف والشعور بانسداد الممرات التنفسية

- الإكثار من السوائل الدافئة: يساعد تناول الماء والشوربة والمشروبات الدافئة على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم، وتخفيف جفاف الحلق والإفرازات المخاطية.



لذلك احرص على شرب كميات مناسبة على مدار اليوم، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.