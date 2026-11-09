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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتشال جثامين 12 شخصا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان

مركب هجرة غير شرعية
مركب هجرة غير شرعية
إلهام عبد العزيز

استعادت السلطات اليونانية جثامين 12 مهاجرًا لقوا حتفهم إثر غرق مركب هجرة غير شرعية، قبالة جزيرة كريت، صباح الاثنين، وفقًا لما أعلنته قوات خفر السواحل اليونانية.

غرق مركب هجرة غير شرعية

وقال مسؤول بخفر السواحل إن القوات أنقذت 18 شخصًا كانوا على متن القارب، على بعد نحو 15 ميلًا بحريًا من ميناء كالوي ليمينيس، كما أنقذت عشرات آخرين في حادثين منفصلين قبالة سواحل جزيرة كريت.

واستُدعيت قوات خفر السواحل اليونانية إلى موقع الحادث، حيث عثرت على 18 شخصًا على قيد الحياة و12 جثمانًا. وتتجه سفينة خفر السواحل في الوقت الحالي إلى ميناء أجيا جاليني.


كما وقع حادثان آخران، على مسافة أبعد قليلًا من منطقة كالوي ليمينيس، حيث عُثر على قاربين صغيرين كان على متنهما نحو 47 و40 شخصًا على التوالي.


وشهدت عمليات الإنقاذ تحركًا من قوات خفر السواحل، بمساعدة وحدات جوية تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).


وتمكنت فرق الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال جميع الموجودين على متن القاربين ونقلهم إلى ميناء كالوي ليمينيس.

غرق مركب هجرة سواحل اليونان جزيرة كريت

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