خالد الغندور يثير التساؤلات حول المحطة المقبلة لحسام حسن

أثار الإعلامي خالد الغندور التساؤلات حول مستقبل حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد رحيله عن قيادة الفراعنة، متسائلًا عن وجهته المقبلة، وما إذا كان سيعود مجددًا لتدريب الأندية أم سيخوض تجربة جديدة مع أحد المنتخبات العربية أو الأفريقية.

حسام حسن

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا ترى إيه المحطة القادمة لكابتن حسام حسن؟ عندي اهتمام وفضول أعرف هل سيعود للأندية أم سيقوم بتدريب منتخب عربي أو أفريقي؟».

واختتم الغندور رسالته بتمني التوفيق لحسام حسن، مؤكدًا تقديره لما حققه من إنجاز كبير في كأس العالم، قائلًا: «وفي النهاية أتمنى له التوفيق، وشكرًا لأنه صاحب إنجاز كبير في كأس العالم سجله التاريخ».