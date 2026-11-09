عليه أن يراجع نفسه.. ناقد رياضي يوجه رسالة لـ إمام عاشور

وجه الناقد الرياضي عصام شلتوت رسالة إلى إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر، التي أعلنها علي ماهر، المدير الفني الجديد للفراعنة، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

منتخب مصر

وكتب عصام شلتوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «على إمام عاشور أن يراجع نفسه».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وأعلن علي ماهر قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا، وشهدت القائمة غياب إمام عاشور، لاعب الأهلي.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.