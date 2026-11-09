برلماني: مستعدون لتوفير الدعم والتبرع بالدم للمصابين وقلوبنا مع ضحايا حادث قطار العياط

أعرب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يمن الله عليهم بالسلامة والعافية، مؤكدًا أن قلوبه مع جميع الأسر التي تضررت جراء الحادث.

وأكد لاوندي تضامنه الكامل مع المصابين وأسرهم في هذا الظرف الصعب، مشيرًا إلى استعداده لتقديم أي دعم أو مساعدة ممكنة للمصابين، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الطبية والمستشفيات المختصة لتوفير التبرعات بالدم حال وجود احتياج لذلك.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه سيعمل على التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على احتياجات المصابين وأسر الضحايا، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، والاطمئنان على سير التحقيقات.

وشدد لاوندي على أهمية الوقوف إلى جانب المتضررين وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لهم في هذه اللحظات الصعبة، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يجب أن يظل أولوية قصوى، وأنه سيتابع مع الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

واختتم النائب تصريحاته بالدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والسلوان، وللمصابين بالشفاء العاجل.