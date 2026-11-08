مريم أحمدي تكشف تفاصيل تعاونها مع هند صبري وآسر ياسين في «عسل أحمر».. خاص

كشفت المخرجة مريم أحمدي عن كواليس تحضيرها لمسلسل «عسل أحمر»، الذي يجمع النجمين هند صبري وآسر ياسين، موضحة أن الرواية التي يستند إليها العمل كانت السبب الرئيسي وراء حماسها لخوض التجربة.

وقالت مريم أحمدي في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إن أكثر ما جذبها للمسلسل هو حكايته وطبيعة شخصياته، مشيرة إلى أنها أحبت الرواية وفكرة تقديم عمل ينتمي إلى نوعية الـ«Cult Thriller»، لما تحمله من إثارة ومتعة، وهي طبيعة غير معتادة إلى حد كبير في المسلسلات.

وأضافت أنها انجذبت بشكل خاص إلى شخصيتي «مي الجبالي» و«محمود حلمي»، موضحة أنها تحب الأعمال التي تطرح أسئلة وتغوص في المناطق الرمادية داخل النفس البشرية، وتكشف كيف يمكن للظروف والمواقف أن تُظهر جوانب مختلفة في الشخصيات لم يكن من المتوقع وجودها.

وعن تعاونها مع هند صبري وآسر ياسين، أكدت المخرجة أن التجربة مهمة بالنسبة لها، قائلة إنهما نجمان لديهما استعداد لخوض تجارب مختلفة، وهو ما تقدره كثيرًا، كما وصفتهما بالاحترافية والاحترام.

وتابعت أن هند صبري تتمتع بحضور ممتع وقدرة على الوصول إلى مناطق عميقة في الشخصية، بينما يمتلك آسر ياسين قدرة كبيرة على التعبير عن التناقضات الداخلية للشخصية دون الحاجة إلى شرح كل شيء بالكلام.

مسلسل عسل أحمر

وتدور أحداث العمل حول «مي الجبالي»، الصحفية التي تجسد شخصيتها هند صبري، وتقرر تأليف كتاب عن حياة قاتل متسلسل، لتبدأ رحلة البحث في ماضيه وتتبع جرائمه، لكن التحقيقات تكشف لها أسرارًا تتجاوز ما كانت تتوقعه.

ويجسد آسر ياسين شخصية «محمود حلمي»، القاتل المتسلسل الذي تفتح اعترافاته الباب أمام تفاصيل غامضة في حياته، بينما تتشابك خيوط القصة مع وقائع تتعلق بالفساد والتواطؤ خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

ومع تقدم الأحداث، تجد الصحفية نفسها أمام شبكة من الأسرار والشخصيات المرتبطة بماضي القاتل، لتتحول مهمتها من مجرد توثيق حكايته إلى رحلة لكشف حقائق غير متوقعة.

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته هند صبري وآسر ياسين إلى جانب مجموعة من الفنانين.