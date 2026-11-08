كنتوا جبتوا صلاح بقى.. تعليق غير متوقع من أحمد بلال عن تولي علي ماهر تدريب منتخب مصر

علق أحمد بلال، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار اتحاد الكرة بتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني، خلفًا لحسام حسن، معبرًا عن استغرابه من القرار.

وكتب أحمد بلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: «إيه لازمة إنك تجيب علي ماهر بقى؟، طيب كنتوا جبتوا صلاح بقى وخلصت الحكاية».

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس السبت، تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء التعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل لاتفاق مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي، وتولي القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي تعيين علي ماهر في أعقاب رحيل حسام حسن، وسط ترقب لما سيقدمه الجهاز الفني الجديد في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها المنافسات القارية وتصفيات كأس العالم.