سلامة المواطنين مسؤولية.. برلمانية: حادث قطار العياط يستوجب تحركًا حاسمًا

أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، عن بالغ الحزن والأسى إزاء حادث قطار العياط، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمة خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، وداعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت العسيلي أن الحادث يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددة على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يجب أن يكون أولوية مطلقة، وأن أي خلل أو تقصير في منظومة السكك الحديدية لا بد أن تتم مواجهته بإجراءات حاسمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

أسباب حادث قطار العياط

وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية، وكشف الأسباب والملابسات الحقيقية للحادث بكل شفافية ووضوح، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن أي إهمال أو تقصير، مؤكدة أن المساءلة القانونية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المسؤولية.

وأشارت العسيلي إلى أهمية تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، والاهتمام بأسر الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، بالتوازي مع مراجعة إجراءات السلامة والأمان داخل مرفق السكك الحديدية، والتأكد من كفاءة أعمال الصيانة والتشغيل والرقابة الدورية على القطارات والبنية التحتية.

وأضافت أن تطوير مرفق السكك الحديدية لا ينبغي أن يقتصر على تحديث القطارات والمحطات، بل يجب أن يشمل تطوير منظومة الإدارة والتشغيل ورفع كفاءة العنصر البشري وتطبيق أعلى معايير السلامة، بما يضمن تقديم خدمة آمنة تليق بالمواطن المصري.

وأكد النائبة نجلاء العسيلي على أن الحوادث المؤلمة يجب أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة جادة وتصحيح حقيقي لأوجه القصور، وأن المعيار الحقيقي لنجاح أي جهود تطوير هو شعور المواطن بالأمان أثناء استخدام المرافق العامة، مؤكدة أن حماية حياة المواطنين مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل أو التهاون.