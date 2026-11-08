مقترح على تذاكر المتحف الكبير.. وسيم السيسي: العدالة من أبرز قيم الحضارة المصرية القديمة

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن دراسة التاريخ ومعرفة أحداثه تمثل ضرورة قصوى لفهم الحاضر والاستفادة من دروس الماضي، مشيرًا إلى أن التاريخ يتكون من مجموعة من الإنجازات والانتكاسات التي ينبغي التعلم منها على حد سواء.

وقال "وسيم السيسي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن العدالة كانت من أبرز القيم التي ميزت الحضارة المصرية القديمة، مستشهدًا بعدد من النماذج التاريخية التي تعكس طبيعة الحكم والتعامل مع السلطة في مصر القديمة.

كما استشهد بالملك تحتمس الثالث، موضحًا أنه واجه 33 ملكًا وزعيمًا، وخاض 17 معركة، دون أن يقتل ملكًا من خصومه، معتبرًا ذلك نموذجًا يستحق التوقف أمامه عند دراسة أساليب إدارة الصراعات في الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن المصري القديم ترك تراثًا أخلاقيًا مهمًا، تجسد في الاعترافات الإنكارية التي تضمنت تساؤلات أخلاقية، من بينها: "هل كنت سببًا في دموع إنسان أو شقاء حيوان؟.. وهل عذبت نباتًا بأن نسيت أن تسقيه ماء؟"؛ بما يعكس امتداد مفهوم الأخلاق ليشمل الإنسان والحيوان والنبات.

واقترح وسيم السيسي أن يتضمن المتحف المصري الكبير 10 من الاعترافات الأخلاقية للمصري القديم خلف كل تذكرة دخول، مترجمة إلى اللغات الأجنبية، حتى يتعرف الزائرون من مختلف أنحاء العالم على منظومة القيم والأخلاق التي عرفتها الحضارة المصرية القديمة.

وأكد أن إبراز هذه النصوص؛ من شأنه التعريف بالجانب الإنساني والأخلاقي للحضارة المصرية، وعدم الاقتصار على عرض آثارها وإنجازاتها المعمارية والفنية.