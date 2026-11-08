نور النبوي: الجيل الحالي له طريقة مختلفة في الحب.. وده اللي بنقدمه في «ولا كان عالبال»

كشف الفنان الشاب نور النبوي عن اختلاف طريقة التعبير عن الحب والرومانسية لدى الجيل الحالي، موضحًا أن فيلمه السينمائي الجديد «ولا كان عالبال» يقدم صورة قريبة من طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب في الوقت الراهن.

وتابع خلال استضافة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس له في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة «dmc»، في لقاء جمعه بأسرة وصناع الفيلم، بمشاركة الفنانة الشابة ياسمينا العبد، أن المخرج أحمد عماد والمؤلف إياد صالح حرصا منذ بداية كتابة الفيلم على تقديم عمل رومانسي خفيف، يستعيد الروح الجميلة للأعمال التي عُرضت قبل نحو 20 عامًا، ولكن بمعالجة عصرية تتناسب مع تفكير وإيقاع الجيل الحالي.

نور النبوي يتحدث عن لغة الحب لدى الجيل الحالي

وأشار النبوي إلى أن مقاييس التعبير عن المشاعر تغيرت تمامًا لدى الشباب مقارنة بالأجيال السابقة، لافتًا بطريقة كوميدية إلى أن الشباب والفتيات لم يعودوا يفضلون أساليب الرومانسية التقليدية والمبالغ فيها، مثل «التلزيق والنحنحة والتسبيل»، مؤكدًا أن هذه الطرق لم تعد تناسب طبيعة العلاقات الحالية.

وأضاف أن لغة الحب في الوقت الحالي أصبحت أكثر عملية ووضوحًا، موضحًا أن الفتيات أصبحن يفضلن الخطوات الجادة والمواقف الملموسة التي تثبت حقيقة المشاعر، من خلال أفعال واضحة ومباشرة بدلًا من الاكتفاء بالكلمات والعبارات الرومانسية.

وأكد أن هذه الرؤية يسعى فيلم «ولا كان عالبال» إلى تقديمها في إطار كوميدي واجتماعي، يعكس طبيعة العلاقات العاطفية بين شباب الجيل الحالي ويقترب من واقعهم.