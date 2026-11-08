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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يصرف النظر مؤقتًا عن ضم محمد عبد المنعم

عبدالمنعم
عبدالمنعم
ياسمين تيسير

قالت الإعلامية دينا سليم، إن النادي الأهلي صرف النظر بشكل مؤقت عن استكمال مفاوضاته لاستعادة محمد عبد المنعم، مدافع الفريق السابق ولاعب نيس الفرنسي الحالي، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وجاء قرار الأهلي في ظل تمسك اللاعب باستمرار تجربته الاحترافية في أوروبا، وعدم رغبته في العودة إلى الدوري المصري خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع إدارة النادي إلى تجميد المفاوضات مؤقتًا".

وتابعت :"ولا تزال عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي مرتبطة بموقف اللاعب من استكمال مشواره الاحترافي، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة".

الاهلي نيس عبدالمنعم

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