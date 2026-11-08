تُوج محمد سمير إسماعيل، لاعب النادي الأهلي لألعاب القوى، بالميدالية البرونزية لمسابقات إطاحة المطرقة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تستضيفها حاليًّا العاصمة السنغالية داكار.

محمد سمير يتوج ببرونزية إطاحة المطرقة في أولمبياد الشباب بداكار

حصل محمد سمير على المركز الثالث في منافسات إطاحة المطرقة برقم قدره 69.72م، وقدم لاعب الأهلي ومنتخب مصر أداءً مميزًا وسط المنافسات القوية التي شهدتها البطولة.

ويشارك محمد سمير في أولمبياد الشباب برفقة مدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر إسلام مسعد، ليضيف اللاعب ميدالية جديدة لرصيد مصر في البطولة.