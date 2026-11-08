دراسة تغير بسيط في تركيبة الملح يحمى ملايين الأشخاص من أمراض مميتة

كشفت دراسة حديثة ان استبدال الملح بنوع آخر يحتوي على نسبة أكبر من البوتاسيوم وأقل من الصوديوم، يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية .

وأجرى الدراسة فريق من علماء معهد جورج للصحة العالمية بأستراليا، ونُشرت في مجلة "Nature Health"، وتوصلت إلى أن تعميم استخدام هذا بديل الملح قد يمنع نحو 2.96 مليون وفاة سنوياً بسبب أمراض القلب والكلى والأوعية الدموية، وفق أحد السيناريوهات التي تناولتها الدراسة.

يعتمد بديل الملح المذكور في الدراسة على استبدال جزء من كلوريد الصوديوم، المكوّن الأساسي لملح الطعام المعتاد، بكلوريد البوتاسيوم، بهدف تقليل استهلاك الصوديوم وزيادة البوتاسيوم دون تغيير كبير في مذاق الطعام.

وقالت ليبينج بولي هوانج، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن ارتفاع نسبة الصوديوم وانخفاض البوتاسيوم يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وهو من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والكلى.

واشارت أن عدد كبير من الأنظمة الغذائية الحديثة غالباً ما تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم مقابل كميات غير كافية من البوتاسيوم، بينما لم تحقق حملات التوعية التي استهدفت تقليل الملح التقليدي النتائج المرجوة بالسرعة الكافية نتيجة لصعوبة تغيير العادات الغذائية المنتشرة في الشعوب.

فوائد ملح الصوديوم

وفي نفس الوقت ملح الصوديوم يمتلك بعض الفوائد الصحية لفئات محددة من الأشخاص خاصة عند تناوله اعتدال لذا يجب قبل تناول بديل الملح استشارة الطبيب وتحديد الجرعة المناسبة وفقا للحالة.

يساعد ملح الصوديوم الوقاية من الجفاف وتنظيم توازن السوائل في الجسم ودعم وظائف الأعصاب والعضلات ونقل الإشارات العصبية وحركة العضلات بشكل سليم كما يساعد الأمعاء في امتصاص ونقل بعض العناصر الغذائية الهامة هذا بالإضافة إلى ضبط ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية بشرط عدم الإفراط في استهلاكه.