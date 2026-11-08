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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سأعود لضرب إيران إذا لزم الأمر.. وقواتنا جاهزة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بالعودة إلى ضرب إيران إذا لزم الأمر، مؤكداً أن قواته جاهزة لاستئناف الضربات، وأن مستقبل الحرب يتوقف على توقيع طهران اتفاقية قوية.

ترامب: مستقبل الحرب يتوقف على اتفاق قوي

وقال ترامب لشبكة "CNN": "سأعود إلى ضرب إيران إذا لزم الأمر".

وأضاف ترامب بشأن مستقبل الحرب مع إيران: "الأمر يتوقف على ما إذا كانوا سيوقعون اتفاقية قوية أم لا".

وتابع ترامب لشبكة "CNN": "من غير المرجح إلى حد بعيد أن آمر بعودة أمريكا إلى الحرب مع إيران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات".

ترامب: قواتنا جاهزة لاستئناف ضرب إيران

وقال ترامب: "قواتنا جاهزة في حال أمرتها باستئناف ضرب إيران".

وتابع ترامب لـ"CNN": "إيران دولة فاشلة ونسبة التضخم لديها 301%"، مضيفا أنها "تتدهور ماليا وبإمكاننا القضاء عليها نهائيا".

“انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران” 

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "CBS" اليوم الأحد، قال ترامب إنه انتصر في حربي فنزويلا وإيران وحصلت الولايات المتحدة على مليارات الدولارات.

وأضاف ترامب: "قد أجري بعض التغييرات في إدارتي لكن لا أريد الكشف عن الأسماء الآن".

وتابع: "أثق بوزير الحرب بيت هيجسيث، وهو في مأمن مؤقتا".

عراقجي: أهداف أمريكية خارج القواعد معرضة للاستهداف

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بعض الأهداف الأمريكية في المنطقة، حتى تلك الموجودة خارج القواعد العسكرية، قد تكون ضمن نطاق الاستهداف الإيراني.

ونقلت وكالة "إيران بالعربية"، على منصة "تليجرام"، عن عراقجي قوله: إن هناك أهدافاً في المنطقة لا تقع داخل القواعد العسكرية، لكنها أمريكية بالكامل وتتبع الولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن لا نتظاهر بأننا نتفق مع الأهداف الأمريكية في المنطقة"، بحسب وكالة "شينخوا".

وقال عراقجي إن المقترح الإيراني القائم على تلبية مطالب طهران ووقف القتال على كل الجبهات ما زال قائماً، مؤكداً أن على الأمريكيين الاختيار.

عراقجي: قواتنا على أتم الاستعداد

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "لو قرر البيت الأبيض اختيار الحرب فإن قواتنا على أتم الاستعداد".

وتابع: "اتخذ الناخبون الأمريكيون خيارهم.. وحان الوقت للبيت الأبيض كي يتخذ خياره".

ترامب أمريكا إيران حرب إيران

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