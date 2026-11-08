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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى يدعو لأسر ضحايا حادث قطار العياط بالصبر والشفاء العاجل للمصابين

حادث قطار العياط
حادث قطار العياط
محمد شحتة

دعا الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب كل من فقدوا أحباءهم في حادث قطار العياط، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي جميع المصابين ويمن عليهم بالشفاء العاجل.

وأكد أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن قلوب الجميع مع أسر المتوفين والمصابين، داعيًا الله أن ينزل عليهم الصبر والسكينة، وأن يعينهم على تجاوز هذه المحنة.
ودعا الشيخ عويضة عثمان الله تعالى أن يجبر قلوب المفجوعين في أحبائهم، وأن يمنح أسر الضحايا الصبر والسكينة، ويكتب الشفاء العاجل لجميع المصابين.

حادث قطار العياط

وكان مركز العياط بمحافظة الجيزة قد شهد، اليوم الأحد، حادث تصادم بين قطارين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، بعدما اصطدم القطار رقم 134 «تحيا مصر»، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، ما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان.

ودفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث، فيما أعلنت وزارة الصحة في بيان أولي إصابة 64 شخصًا، ونقلهم إلى مستشفيي الواسطى والعياط لتلقي الرعاية الطبية، بينما أفادت تقارير لاحقة بارتفاع الحصيلة إلى 88 مصابًا ووفاة أربعة أشخاص، مع استمرار متابعة تداعيات الحادث.

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