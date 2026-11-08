الأهلي يكشف موعد عودة كوكا للتدريبات.. وتطورات جديدة في إصابة محمد عبدالله

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن مستجدات إصابة الثنائي أحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله، في إطار متابعة البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين، تمهيدًا لعودتهما إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يكشف موعد عودة كوكا للتدريبات

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد نبيل كوكا حصل على فترة راحة لمدة 4 أيام من جلسات العلاج الطبيعي، بعد تعرضه لآلام قوية في منطقة أسفل الظهر، والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن كوكا يستعد لاستكمال برنامجه العلاجي، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل، وفقًا للبرنامج الطبي المحدد لحالته.

على الجانب الآخر، يواصل محمد عبد الله خطوات التعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية، حيث بدأ اللاعب بالفعل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته البدنية.

وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الجهاز الطبي للأهلي لتجهيز عناصر الفريق المصابة، مع الحرص على عدم التعجل في عودتهم إلى الملاعب قبل اكتمال شفائهم والتأكد من جاهزيتهم للمشاركة.