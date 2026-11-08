تقنيات التصوير تحت الماء لحماية السباحين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات

في خطوة تنظيمية هي الأولى من نوعها لتعزيز معايير السلامة والأمان، اعتمدت تقنيات التصوير المتطورة تحت الماء خلال منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026، والتي اختتمت فعالياتها بنجاح كبير.

وجاءت هذه الخطوة من خلال تشغيل كاميرات مراقبة متخصصة عملت على مدار الساعة لرصد وتغطية كافة التفاصيل والحركات داخل الأحواض المائية، بهدف توفير حماية كاملة ومباشرة للسباحين المشاركين طوال فترة المنافسات.

وتم تنفيذ النظام بتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والذي شدد على تطبيق أعلى المعايير الدولية لتأمين وتغطية الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها مصر، وإبراز القدرات التنظيمية واللوجستية بمستويات غير مسبوقة.

وأُجريت العمليات والترتيبات الفنية الخاصة بتركيب وتشغيل النظام التقني تحت إشراف من الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مما ضمن توافق التغطية مع اللوائح الدولية وساهم في تدعيم جهود فرق الإنقاذ والتحكيم على حد سواء.

وعكست البطولة من خلال هذه التجهيزات الفنية الحديثة جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية، وقدمت تجربة تنظيمية متكاملة ضمنت سلامة جميع الوفود والرياضيين المشاركين من مختلف جامعات العالم.