المصريين الأحرار: سلامة المواطنين مسؤولية وطنية.. ونتضامن مع مصابي حادث العياط

تابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من المواطنين، معربًا عن خالص تضامنه مع المصابين وأسرهم، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

جهود الإنقاذ وحصر الخسائر

وأكد الحزب، أن التعامل مع الحادث لا يقتصر على جهود الإنقاذ وحصر الخسائر، بل يمتد إلى متابعة أوضاع المصابين، وتوفير الرعاية الطبية والدعم اللازمين حتى تمام تعافيهم، مثمنًا جهود فرق الإسعاف والأطقم الطبية وأجهزة الحماية المدنية في التعامل مع تداعيات الحادث.

وشدد المصريين الأحرار على أن سلامة المواطنين يجب أن تظل المعيار الأول لتقييم كفاءة منظومة السكك الحديدية، وأن تطويرها لا يكتمل بحجم المشروعات ومعدلات التشغيل، وإنما بقدرتها على توفير أعلى مستويات الأمان وحماية أرواح مستخدميها.

كشف الأسباب والملابسات الفنية

وطالب الحزب بإجراء تحقيقات شفافة وموضوعية لكشف الأسباب والملابسات الفنية والإدارية للحادث، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وفقًا للقانون، مع تحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات عملية تعالج أوجه القصور وتمنع تكرار الحوادث، وتعزز كفاءة منظومات الإشارات والتشغيل والصيانة والرقابة وإدارة المخاطر.

وشدد على أن حماية الأرواح ليست مجرد التزام خدمي، بل مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه.