محمود شوقي يكشف عن أسماء الجهاز المعاون لعلي ماهر في قيادة المنتخب الوطني

كشف محمود شوقي، الناقد الرياضي، عن تشكيل الجهاز المعاون للكابتن علي ماهر في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

الجهاز المعاون لعلي ماهر بالمنتخب الوطني

محمد عبدالكريم - مدرب عام.

باسم علي - مدرب مساعد.

مصطفى فتحي - مدرب حراس مرمى.

محمود سليم - محلل أداء.

عبد الرحمن الزغبي - محلل أداء.

ديجو جياتشينو - مخطط أحمال.

وائل رأفت - مخطط أحمال.

حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا، تعيين علي ماهر مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول، خلفا لحسام حسن، وذلك لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، في إطار التغييرات التي يشهدها الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتكليف علي ماهر عقب اجتماع مجلس الإدارة، الذي شهد مناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيرها على استقرار المنتخب وصورته أمام الجماهير.

كما قرر الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري تقديرا للجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم المسؤولية متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة



