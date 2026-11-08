عشب طبيعي قادر على قتل البكتيريا ومنع الأمراض.. اكتشفه

تعد البكتيريا من أخطر مسببات الأمراض في مختلف دول العالم حيث توجد أنواع عديدة منها قادرة على إصابة الجسم بأضرار متنوعة بداية من الجلد إلى الأجزاء الداخلية مثل الرئة والمعدة.

وكشف موقع فارم ايزي عن عشبة غير متوقعة قادرة على قتل البكتيريا الضارة وهى القرنفل

فقد تم اختبار القرنفل لتحديد فعاليته كمضاد للميكروبات ضد العديد من الفطريات وسلالات البكتيريا خلال التجارب المخبرية، وأظهر فعالية في قتل جميع مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، بما في ذلك الإشريكية القولونية، والعصوية الشمعية، والمكورات العنقودية الذهبية كما وُجد أن زيت القرنفل فعال ضد أنواع المكورات العنقودية.

كان فطر الرشاشية السوداء شديد الحساسية لزيت القرنفل بالإضافة إلى ذلك، أظهر زيت القرنفل تأثيرات مبيدة للجراثيم ضد الكلبسيلة الرئوية، والزائفة الزنجارية، والمطثية الحاطمة، والمكورات العنقودية الذهبية، والإشريكية القولونية، والمبيضات البيضاء خلال دراسة مخبرية كما وُجد أن زيت القرنفل يقضي على بكتيريا السل بكفاءة وقد لوحظت الخصائص المضادة للميكروبات في الدراسات المخبرية.