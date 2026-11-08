تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق أبو العلا لـ يناير 2027

أجَّلت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، مساء اليوم، جلسة إعادة محاكمة متهم، لاتهامه وآخرين في القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة بـ«خلية بولاق أبو العلا»، لجلسة 9 يناير 2027.

إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق أبو العلا

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، داخل مصر وخارجها أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى السادس انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والتحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والمسماة بجبهة النصرة، ووجه للمتهم الثانى تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.