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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
شيماء جمال

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، رئيس حزب يشار “جادي آيزنكوت”، رسميا بتشكيل الحكومة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح الرئيس الإسرائيلي: «بعد مشاورات مع ممثلي الكتل الحزبية، أوصى 67 منهم بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة».

وأكد إسحاق هرتسوج: «إسرائيل تريد حكومة مستقرة تحافظ على وحدة البلاد».

وبدوره، قال آيزنكوت، إنّ القيادة الجديدة تضع مصلحة إسرائيل في المقام الأول، مشيرًا إلى أنّ 74 عضوا في الكنيست يؤيدون الحكومة الجديدة.

وأضاف: «سنشكل حكومة طوارئ»، مؤكدًا أن التجنيد سيكون إجباريا على جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي.

وأردف آيزنكوت، أنّ المشاورات أظهرت تأييد معظم أعضاء الكنيست للتغيير، لافتًا إلى أن إسرائيل تواجه تحديات ملحة.

وتابع: «لا تستطيع إسرائيل تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من انتخابات لا تنتهي».

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج حزب يشار جادي آيزنكوت آيزنكوت الكنيست

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