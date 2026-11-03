إعلام إسرائيلي عن مسؤول بالجيش: إسرائيل ستنضم إلى أي هجوم أمريكي على إيران حال اتخاذ ترامب قرارا بذلك

أفاد إعلام إسرائيلي عن مسؤول بالجيش، أن إسرائيل ستنضم إلى أي هجوم أمريكي على إيران حال اتخاذ ترامب قرارا بذلك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال إعلام إسرائيلي عن مسؤول بالجيش، إن الجيشان الإسرائيلي والأمريكي صدقا على خطط الهجوم على إيران.

وأضاف إعلام إسرائيلي عن مسؤول بالجيش:" الجيش يستعد لسيناريو انضمام الحوثيين وحزب الله إلى جانب إيران في مهاجمة إسرائيل".



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن استئناف الأعمال القتالية مع إيران.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي في مقابلة هاتفية، قبل ساعات من انطلاق التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يُنظر إليها باعتبارها نقطة تحوُّل قد يتخذ ترامب بناءً عليها قراره بشأن ما إذا كان سيأمر بشن حملة ضربات واسعة النطاق في محاولة لإنهاء الحرب مع إيران.