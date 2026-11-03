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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن تصريحات خيسوس أوونو بعد وفاة خيسوس دي ميجيل.. حقيقة رسالة الحارس

حارس غينيا الاستوائية
حارس غينيا الاستوائية
حمزة شعيب

أثار الحارس الدولي خيسوس أوونو، لاعب فريق أندورا الإسباني ومنتخب غينيا الاستوائية، حالة من الجدل عقب وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغيل، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة منسوبة إلى أوونو، عبّر خلالها عن صدمته النفسية الشديدة جراء الحادث، وتمنى لو لم يشارك في المباراة، مؤكدًا أن اللحظات التي شهدت اصطدامه بدي ميغيل ستظل عالقة في ذاكرته طوال حياته.

حقيقة تصريحات خيسوس أوونو

لكن المفاجأة أن هذه التصريحات غير صحيحة، إذ كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، في تقرير للتحقق من الأخبار المتداولة، أن الرسالة المنسوبة إلى الحارس مزيفة، وأن الحساب الذي نشرها على منصة «إكس» لا يخص اللاعب، بل ينتحل شخصيته.

وأكد نادي أندورا الإسباني لـRTVE عدم صحة البيان المتداول، موضحًا أن الحساب الرسمي للحارس على منصة «إكس» لم ينشر أي تصريحات منذ عام 2024، كما أن الحساب الذي نشر الرسالة أقر لاحقًا بأنه حساب مشجعين وليس الحساب الشخصي للاعب. 

تفاصيل الحادث المأساوي

وكان خيسوس دي ميغيل، مهاجم تينيريفي، قد تعرض لاصطدام قوي مع أوونو خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة الفريقين، بعدما خرج الحارس من مرماه لمحاولة إبعاد الكرة، ليسقط المهاجم أرضًا ويفقد وعيه.

وتدخل الطاقم الطبي لإنقاذ اللاعب، قبل نقله إلى المستشفى، حيث دخل العناية المركزة، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ليعلن نادي تينيريفي وفاته صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، عن عمر ناهز 30 عامًا.

وشهدت الواقعة إشهار البطاقة الحمراء في وجه أوونو، قبل إيقاف المباراة التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل بهدفين لكل فريق. 

حارس غينيا الاستوائية الحارس الدولي خيسوس أوونو مهاجم تينيريفي

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