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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان 3 مستشفيات لمتابعة انتظام العمل

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الخدمات الصحية.. ورئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد استمرار جهود تطوير المنظومة الطبية
محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الخدمات الصحية.. ورئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد استمرار جهود تطوير المنظومة الطبية
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولة ميدانية عددًا من المنشآت الطبية بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك بمستشفيات النصر التخصصي والسلام والرمد

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين محافظة بورسعيد والهيئة العامة للرعاية الصحية، وعقب الاجتماع الموسع الذي تناول عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الخدمات الصحية

ورافق المحافظ ورئيس الهيئة خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، والدكتورة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب.

وخلال الجولة، حرص محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية على متابعة آليات العمل داخل المنشآت الطبية، والاطمئنان على كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ومدى توافر أوجه الرعاية اللازمة للمرضى، حيث أشاد محافظ بورسعيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الطبية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين المحافظة والجهات الصحية المعنية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار جهود الهيئة في تطوير المنشآت الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية بمحافظة بورسعيد، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المنشآت الطبية، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه تقديم الخدمة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

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