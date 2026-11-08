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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة سيدة ونجاة طفل في انهيار عقار بمنطقة شرق بورسعيد

وفاة سيدة ونجاة طفل في انهيار عقار بمنطقة شرق بورسعيد
وفاة سيدة ونجاة طفل في انهيار عقار بمنطقة شرق بورسعيد
محمد الغزاوى

لقيت سيدة مصرعها، بينما نجا طفل، إثر انهيار عقار سكني بشارع عزمي مع شارع أحمد ماهر بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للتعامل مع الحادث.

وفاة سيدة ونجاة طفل في انهيار عقار بمنطقة شرق بورسعيد

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع انهيار العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع تداعيات الانهيار والبحث عن أي أشخاص أسفل الأنقاض.

وكشفت المعلومات الأولية أن مالك العقار سبق تحرير محضر ضده لعدم تنفيذ قرار هندسي، فيما حمّل الحي مالك العقار مسئولية الحفاظ على سلامة المواطنين والالتزام بالقرارات الهندسية الصادرة بشأن العقار.

وتابع مدير أمن بورسعيد واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تطورات الحادث، ووجها بمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع تداعيات الانهيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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