لم تكن جولة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، لمتابعة أعمال التطوير بالمنطقة الأولى بحي المناخ، مجرد جولة ميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ فقط، بل حملت جانبًا إنسانيًا جسّد حرص المحافظة على الاستماع إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بعدما نادت إحدى السيدات المسنات على المحافظ، طالبةً منه الصعود إلى شقتها بالدور الرابع، لعرض ظروفها المعيشية.

ندهت عليه من الدور الرابع قالها اعملي شاي وجايلك.. محافظ بورسعيد يستجيب لطلب مسنة

وعلى الفور، استجاب المحافظ لنداء المواطنة المسنة، وسألها عندها شاي وصعد إلى منزلها بالدور الرابع في المنطقة الأولى ، حيث دار حوار ودي استمع خلاله إلى ظروفها وما تواجهه من أعباء معيشية، ووجّه في لفتة إنسانية بصرف مساعدة مالية عاجلة لها، إلى جانب تكليف الشركة المنفذة لأعمال التطوير برفع كفاءة الشقة من الداخل، وتوفير الأثاث اللازم لتجهيز منزلها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنها وتوفير حياة أكثر استقرارًا.

وأعربت السيدة عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ بورسعيد، مشيدةً بمواقفه الإنسانية وحرصه الدائم على الاستماع إلى المواطنين وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية، مؤكدةً أن استجابته السريعة لندائها تمثل دعمًا كبيرًا لها في مواجهة ظروفها، وتعكس اهتمامًا حقيقيًا بالبعد الإنساني إلى جانب جهود التطوير والتنمية بمختلف قطاعات المحافظة