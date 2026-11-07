الحماية المدنية تدفع بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع فوم بالعاشر من رمضان

دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع حريق مصنع لإنتاج الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة للسيطرة على النيران التي حاصرت المصنع بالكامل، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وجاري السيطرة على الحريق وإخمادة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمصنع لإنتاج الفون بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري الدفع بعدد من سيارات الإطفاء الي محيط الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع حريق مصنع لإنتاج الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة للسيطرة على النيران التي حاصرت المصنع بالكامل، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وجاري السيطرة على الحريق وإخمادة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.