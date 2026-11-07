بعد تراجعه 3 جنيهات في البنوك.. 100 دولار بكام اليوم؟

سجل سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 7 نوفمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وذلك بعدما تعرضت العملة الأمريكية لتراجع ملحوظ تجاوز 3 جنيهات، لتقترب من مستوى 53 جنيهًا في عدد من البنوك، بعد أن تخطت حاجز 56 جنيهًا قبل أيام.

وتأتي هذه التحركات لتثير اهتمام المتعاملين في سوق الصرف، خاصة مع اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وترقب المواطنين والمستثمرين لمستويات العملة الأمريكية مع عودة البنوك إلى العمل.



ويبحث كثيرون عن تكلفة شراء 100 دولار بالجنيه المصري، لمعرفة المبلغ المطلوب وفق أسعار البيع المعلنة لدى البنوك.



وتكشف أحدث الأسعار المدرجة أن تكلفة شراء 100 دولار تتراوح بين 5387 جنيهًا و5477 جنيهًا، بحسب البنك الذي ينفذ العميل من خلاله عملية الشراء، بينما سجل البنك المركزي المصري 53.78 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي والبنوك الكبرى

أظهرت أسعار الصرف المعلنة في عدد من البنوك المصرية تباينًا محدودًا بين مستويات الشراء والبيع، مع استمرار تداول الدولار قرب مستوى 54 جنيهًا، بعد موجة الهبوط الأخيرة.

وجاءت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في أبرز البنوك كالتالي:

البنك المركزي المصري: 53.78 جنيه للشراء، و54.01 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 53.80 جنيه للشراء، و53.90 جنيه للبيع.

وتوضح هذه المستويات وجود اختلافات بين البنوك في أسعار بيع العملة الأمريكية، إذ سجل بنك الإسكندرية أقل سعر بيع ضمن البنوك الخمسة المذكورة عند 53.87 جنيه، يليه البنك التجاري الدولي بسعر 53.90 جنيه.

في المقابل، بلغ سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري 54.01 جنيه، وهو أعلى من مستويات البيع المسجلة في الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة وقناة السويس

امتد التفاوت في أسعار العملة الأمريكية إلى عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت مستويات مختلفة للشراء والبيع، وجاءت الأسعار كالتالي:

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

بنك البركة: 53.85 جنيه للشراء، و53.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.90 جنيه للشراء، و54 جنيهًا للبيع.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر بيع بين البنوك المدرجة، عند 54.77 جنيه، بينما جاء بنك الإسكندرية في مقدمة البنوك الأقل من حيث سعر البيع عند 53.87 جنيه.

100 دولار بكام النهارده في البنوك؟

يتصدر سؤال تكلفة شراء 100 دولار اهتمامات المتابعين، بالتزامن مع تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، إذ تختلف القيمة النهائية بحسب سعر البيع المعلن في كل بنك.

وتأتي تكلفة شراء 100 دولار وفق الأسعار المسجلة كالتالي:

بنك الإسكندرية: 5387 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي CIB: 5390 جنيهًا.

بنك البركة: 5395 جنيهًا.

البنك الأهلي المصري: 5397 جنيهًا.

بنك مصر: 5397 جنيهًا.

بنك قناة السويس: 5400 جنيه.

البنك المركزي المصري: 5401 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5477 جنيهًا.

وتشير هذه الحسابات إلى أن شراء 100 دولار من بنك الإسكندرية يتطلب 5387 جنيهًا، بينما ترتفع التكلفة إلى 5477 جنيهًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بفارق يصل إلى 90 جنيهًا بين السعرين.

الدولار يخسر أكثر من 3 جنيهات بعد تجاوز مستوى 56 جنيهًا

جاء استقرار سعر الدولار اليوم بعد موجة تراجع قوية شهدتها العملة الأمريكية خلال تعاملات نهاية الأسبوع، بعدما سجلت مستويات اقتربت من 53 جنيهًا في بعض البنوك، مواصلة انخفاضها عقب تجاوزها مستويات 56 جنيهًا قبل أيام.

ويعكس هذا التحرك تغيرًا ملحوظًا في مستويات تداول الدولار أمام الجنيه، وسط متابعة الأسواق لتطورات موارد النقد الأجنبي في مصر، ومن بينها الاحتياطي الدولي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ومع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك يوم السبت، تظل الأسعار المعلنة هي المستويات المسجلة خلال آخر تعاملات، بينما يترقب المتعاملون أي تحركات جديدة مع استئناف العمل غدا.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام نفسه، محققًا زيادة شهرية بلغت 152 مليون دولار.

وشهدت مكونات الاحتياطي تحركات متباينة خلال أكتوبر، إذ ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية، بينما تراجعت قيمة أرصدة الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وجاءت أبرز التغيرات في مكونات الاحتياطي النقدي كالتالي:

أرصدة العملات الأجنبية: ارتفعت إلى 40.06 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.29 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بلغت 768 مليون دولار.

أرصدة الذهب: تراجعت إلى 16.84 مليار دولار، مقابل 17.46 مليار دولار في سبتمبر، بانخفاض قدره 613 مليون دولار.

حقوق السحب الخاصة: انخفضت إلى 599 مليون دولار خلال أكتوبر، مقابل 602 مليون دولار في سبتمبر.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على تطور مكونات الاحتياطي الدولي، الذي يمثل أحد المؤشرات المهمة على قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي، ومواجهة الالتزامات الخارجية.



صافي الاحتياطي الدولي يرتفع 7.43 مليار دولار خلال عام

حقق صافي الاحتياطي الدولي في مصر زيادة بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بمستواه البالغ نحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، ليسجل نموًا بنسبة 14.8%.

كما ارتفع الاحتياطي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2025، عندما سجل قرابة 52.75 مليار دولار.

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 33.9 مليار دولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بعدما زادت بنسبة 27.2% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال أغسطس 2026 بنسبة 21.7%، لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة للاقتصاد المصري، إذ تسهم في توفير العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وتدعم التدفقات النقدية الداخلة إلى الجهاز المصرفي.

ويأتي نمو هذه التحويلات بالتزامن مع متابعة تحركات سعر الدولار اليوم، خاصة أن زيادة التدفقات الدولارية تمثل أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر في مستويات المعروض من العملة الأجنبية، إلى جانب مصادر أخرى مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار خلال العام المالي

على مستوى العام المالي، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، بزيادة بلغت 29.6%.

كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية هي الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات الاحتياطي الدولي ومستويات العملة الأمريكية أمام الجنيه.