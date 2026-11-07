ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

شهد سعر الدولار استقرارا في تعاملات مساء اليوم السبت 7-11-2026 علي مستوى السوق الرسمية من دون تغيير .

الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار في السوق الرسمية، ثباتًا منذ آخر يوم قبل يومين في البنوك .

الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيها للشراء و 53.97 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.77 جنيها للشراء و 53.87 جنيها للبيع في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.8 جنيها للشراء و 53.9 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبةظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.83 جنيها للشراء و 53.93 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.85 جنيها للشراء و 53.95 جنيها للبيع في بنوك" بيت التمويل الكويتي، البركة، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول"

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.87 جنيها للشراء و 53.97 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، HSBC، سايب، التنمية الصناعية،فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري، نكست".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 54.67 جنيها للشراء و 54.77 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.9 جنيها للشراء و 54 جنيها للبيع في بنك قناة السويس.