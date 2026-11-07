سقوط المتهمين بالترويج لبيع المخدرات على صفحة بالسوشيال ميديا

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة ، وتحصله على المواد المخدرة من (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.