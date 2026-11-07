بسبب إيجار شقة.. القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بتأجير شقة سكنية منه وتعاطى المواد المخدرة بداخلها زاعماً قيامه وآخر بالتهجم عليه داخل مسكنه حال اعتراضه على ذلك بالغربية .







بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 / سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة طنطا بالغربية من القائم على النشر (طالب – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شخصين لتعديهما عليه بالسب والضرب إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات بينهم حول مبلغ مالى قيمة تأجير الشقة السكنية "ملك القائم على النشر" .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (سائق ، عاطل – لهما معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما نفيا ما نسب إليهما بتعاطى المواد المخدرة وإتهما الشاكى بالتعدى عليهما بالسب والضرب لذات الخلافات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .









