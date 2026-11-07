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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 7-11-2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 7-11-2026 في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 7-11-2026 في البنوك
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لتحركات أسعار صرف العملات الأجنبية.

وسجلت أسعار صرف الدولار تفاوتًا محدودًا بين البنوك المصرية، إذ تراوحت أسعار الشراء بين 53.77 و54.67 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 53.87 و54.77 جنيه، وفق أحدث المستويات المعلنة في عدد من البنوك الرئيسية، فيما تجاوز سعر بيع العملة الأمريكية مستوى 54 جنيهًا في عدد من البنوك.

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سعر الدولار مقابل الجنيه

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 في ظل ترقب المتعاملين والمستثمرين لمستجدات سوق الصرف، ومتابعة مستويات أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام واسع لدى المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي.

كم سجل سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026؟

أظهرت أحدث مستويات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، وجود اختلافات محدودة بين أسعار الشراء والبيع في البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث سجل الدولار مستويات تراوحت بين 53.77 و54.67 جنيه للشراء، وبين 53.87 و54.77 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات تفاوت أسعار العملة الأمريكية من بنك إلى آخر، وفق الأسعار المعلنة لدى المؤسسات المصرفية المختلفة، مع استمرار حالة الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

ويحرص المتعاملون في سوق الصرف على متابعة التحديثات المعلنة بشأن أسعار الدولار، سواء في البنك المركزي المصري أو البنوك الحكومية والخاصة، للتعرف على مستويات شراء العملة الأمريكية وبيعها، ورصد الفروق السعرية بين المؤسسات المصرفية.

سعر الدولار اليوم

ما سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، نحو 53.87 جنيه للشراء، و54.01 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في البنك المركزي ضمن مستويات أسعار الصرف التي يتابعها المتعاملون في السوق المصرية، باعتباره أحد أبرز المؤشرات المصرفية التي تحظى باهتمام الباحثين عن أحدث تطورات سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع، وفق أحدث الأسعار المعلنة خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

ويأتي سعر العملة الأمريكية في بنك مصر ضمن مجموعة الأسعار المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة، والتي تشهد تفاوتًا محدودًا في مستويات الشراء والبيع، وفق البيانات الواردة عن أسعار الصرف اليوم.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 53.80 جنيه للشراء، و53.90 جنيه للبيع، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

ويعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي من الأسعار التي يتابعها العملاء والمتعاملون في القطاع المصرفي، ضمن متابعة تحركات العملة الأمريكية ومقارنتها بمستويات الصرف المعلنة في البنوك الأخرى.

سعر الدولار اليوم

كم سجل الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع، خلال تعاملات منتصف اليوم السبت.

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندرية ضمن نطاق الأسعار المسجلة في البنوك المصرية، إذ بلغ مستوى الشراء 53.77 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 53.87 جنيه، وفق أحدث البيانات الواردة عن تعاملات اليوم.

ما سعر الدولار في بنك نكست اليوم السبت؟

بلغ سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بنك نكست نحو 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

ويعكس السعر المعلن في بنك نكست مستوى آخر من مستويات تداول الدولار داخل القطاع المصرفي المصري، في ظل وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع لدى البنوك المختلفة.

كم سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

وجاءت هذه المستويات ضمن أعلى أسعار الشراء والبيع الواردة في قائمة البنوك محل المتابعة، إذ بلغ سعر شراء الدولار 54.67 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 54.77 جنيه.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي اليوم

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي إلى نحو 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت.

ويأتي السعر المعلن في البنك العربي الإفريقي ضمن مستويات التداول المسجلة في عدد من البنوك المصرية، والتي أظهرت تفاوتًا محدودًا في أسعار صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

كم سجل الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 53.87 جنيه للشراء، و53.97 جنيه للبيع، وفق أحدث مستويات الأسعار المعلنة خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.

ويتابع عملاء البنك الأهلي المصري تحديثات سعر الدولار بصورة مستمرة، ضمن اهتمامهم بمعرفة أسعار شراء وبيع العملة الأمريكية ومتابعة التغيرات التي تطرأ على سوق الصرف.

هل توجد اختلافات في سعر الدولار بين البنوك المصرية اليوم؟

توضح مستويات أسعار صرف الدولار المعلنة اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 وجود تفاوت بين البنوك المصرية في أسعار الشراء والبيع، إذ سجل بنك الإسكندرية 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

كما سجل البنك المركزي 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع، في حين تقاربت أسعار الدولار في بنك مصر وبنك نكست والبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي، عند 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتظل متابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية من الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين في السوق المصرفية، خصوصًا مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من مؤسسة مصرفية إلى أخرى، وحرص الباحثين عن أسعار العملات على الاطلاع على أحدث التحديثات المعلنة خلال اليوم.

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