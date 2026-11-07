الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. أسعار العملة الأمريكية بالبنوك اليوم

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، ليسجل في بعض البنوك مستويات أقل من 54 جنيهًا للبيع، فيما بلغ أعلى سعر للشراء 54.67 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات القطاع المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

جاءت أسعار شراء وبيع الدولار في البنوك كالتالي:

بنك أبوظبي الإسلامي: 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.90 جنيه للشراء و54 جنيهًا للبيع.

بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري العربي: 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

بنوك نكست والمصري الخليجي وSAIB والعربي الأفريقي والمصرف المتحد وفيصل وHSBC: 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 53.85 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

بنوك البركة وبيت التمويل الكويتي وQNB وكريدي أجريكول: 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 53.84 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

بنكا الكويت الوطني وأبوظبي الأول: 53.83 جنيه للشراء و53.93 جنيه للبيع.

بنكا أبوظبي التجاري والتجاري الدولي: 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

بنكا التعمير والإسكان والإسكندرية: 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار

سجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 54.67 جنيه، بينما سجل بنكا التعمير والإسكان والإسكندرية أقل سعر للبيع عند 53.87 جنيه.