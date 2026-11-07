سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 7-11-2026

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت على انخفاضات نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وتداول سعر الجنيه الذهب تحت الـ 50 ألف جنيها.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار المعدن الأصفر في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، وهو الأكثر طلبًا للادخار والاستثمار، نحو 49680 جنيهًا للبيع مقابل 49440 جنيهًا للشراء، ويعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وفي التفاصيل، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، نحو 7095 جنيهًا للبيع مقابل 7065 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، نحو 6210 جنيهات للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 6180 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وفيما يخص عيار 18، الذي يُستخدم في المشغولات الشبابية والموديلات الحديثة، فقد سجل 5325 جنيهًا للبيع و5295 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

أما عيار 14، فقد بلغ سعره 4140 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر وعالميًا

وفي البورصة العالمية، سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 4079 دولارًا.

وبلغ سعرها محليًا في مصر 220745 جنيهًا للبيع و219680 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار في الصاغة

بلغ سعر الدولار في محلات الصاغة 54.34 جنيهًا، مقابل 53.83 جنيهًا في البنوك.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء؟

يُذكر أن سعر البيع هو السعر الذي يشتري به المستهلك الذهب من محل المجوهرات، ويشمل المصنعية والدمغة، في حين أن سعر الشراء هو السعر الذي يشتري به التاجر الذهب من العميل عند إعادة البيع.