أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: يا حكومة متعقديش الدنيا.. مش كل حاجة الرئيس هيتدخل ويحلها

دعا الإعلامي مصطفى بكري الحكومة إلى تبسيط الإجراءات وعدم تعقيد الأمور أمام المواطنين، مؤكدًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض الملفات يسهم في حل المشكلات، لكن لا ينبغي أن تتحول كل قضية إلى ملف يُعرض على الرئيس شخصيًا.

هاني الملقي: الأردن يتحمل أعباء استقبال اللاجئين والنازحين العرب بشرف.. والفلسطينيون أهلنا وليسوا أشقاء فقط

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن الأردن لا يشعر بأنه محشور أو مضطر لتحمل الأعباء الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الأزمات العربية.

متحدث الصحة: حوافز القطاع الصحي بداية مسار متصاعد لتحسين دخول العاملين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحوافز المالية الجديدة للعاملين بالقطاع الصحي تأتي ضمن خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري وتطوير المنظومة الصحية.

عمرو أديب: مصري يفوز في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي.. وترامب وقف ضده بقوة

سلط الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، الضوء على فوز المرشح المصري الأصل “عبدول” في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ميشيجن الأمريكية.

خطة حكومية لترشيد الإنفاق.. متحدث الوزراء: خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد الدولة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للتطورات الإقليمية.

مساعد رئيس الوزراء: أتمنى رؤية بنكي الأهلي ومصر في البورصة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن فلسفة سياسة ملكية الدولة تقوم على بناء نموذج اقتصادي مرن يقوده القطاع الخاص.

هاني خليفة: نص طالع نازل خوفني.. وتطبيق هالو خيالي وليس حقيقيًا

كشف المخرج هاني خليفة كواليس تعامله مع نص مسلسل «طالع نازل»، مشيدًا بدقة التفاصيل التي كتبتها سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ومؤكدًا أن العمل كُتب من وجهة نظر المرأة، وهو ما جعله يشعر أحيانًا بالخوف من بعض تفاصيل الانتقام التي تتضمنها الأحداث.

ثروت الخرباوي: الإخوان يجيدون صناعة المظلومية وترويج الروايات الوهمية

أكد ثروت الخرباوي المفكر السياسي أن تنظيم الإخوان يعتمد على صناعة روايات درامية حول الشخصيات المرتبطة به، بهدف تقديم تحولاتهم الفكرية في صورة قصص مؤثرة.

خالد البلشي: أساس مهنتي حرية الصحافة.. ولن أغير موقفي تجاه البلوجرز والمؤثرين

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تمسكه بموقفه المعلن بشأن البلوجرز والمؤثرين، مشددًا على أنه لن يغير موقفه الذي سبق أن نشره، وأن رؤيته في هذا الملف واضحة ومحددة.

أجواء شتوية في الإسكندرية.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات

كشفت منار غانم عضو غانم عضو المتنبيء الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في المحافظات، مشيرة إلى أن تشهد محافظة الإسكندرية أجواء شتوية مع فرص لسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع تقلبات جوية تشهدها مناطق من السواحل الشمالية