حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق حبس سيدة متهمة بإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة طبيبة، وإدارة عيادة طبية للأمراض الجلدية والتجميل دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات بإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة طبية للأمراض الجلدية والتجميل دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية؛ أمكن ضبط المذكورة حال تواجدها بالعيادة المشار إليها، وضُبط بحوزتها مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية، وعدد من الكارنيهات المزورة، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامي، و3 هواتف محمولة، و3 أجهزة لاب توب، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وإدارتها للصفحات المشار إليها للترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتحقيق أرباح مالية من عائد ذلك.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وغُلقت العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.