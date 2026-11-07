أسبوع الجونة للصورة يتيح باقات مجانية كاملة لطلاب التخصصات الفنية

أعلن أسبوع الجونة للصورة عن إتاحة باقات مجانية كاملة لطلاب التخصصات الفنية، ضمن فعاليات دورته الثانية التي تقام في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل مع مجتمع التصوير والفنون البصرية، والاستفادة من البرنامج المهني والفني الذي يقدمه الحدث.

وتشمل الباقات المجانية طلاب تخصصات السينما والتصوير الفوتوغرافي والإذاعة والتليفزيون والاتصال الجماهيري، إلى جانب طلاب الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، بما يتيح لهم الاستفادة من مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تجمع بين المعرفة النظرية والتجارب العملية وفرص التواصل مع العاملين في المجال.



وتمنح الباقة الطلاب إمكانية حضور جميع الحوارات التي تُقام على المسرح، والتي يتجاوز عددها 40 حوارًا، إلى جانب زيارة 14 معرضًا فنيًا وتصويريًا ضمن برنامج الأسبوع. كما تتيح لهم حضور فعاليات الافتتاح والختام، فضلًا عن الاستفادة من مواقع التصوير المجانية في الجونة، على أن يُعلن عن تفاصيلها لاحقًا.



ويأتي البرنامج في إطار ما يتيحه أسبوع الجونة للصورة من مساحة للتعلم وتبادل الخبرات واكتشاف اتجاهات جديدة في عالم التصوير والصورة، من خلال مجموعة من الفعاليات التي تشمل الحوارات وورش العمل والعروض الحية على الشاطئ وعلى المسرح، إلى جانب جولات التصوير والمعارض والأنشطة المهنية.



كما يتيح الحدث للطلاب فرصة الاقتراب من التجارب المختلفة في صناعة الصورة، والتعرف على أساليب العمل والتوجهات الفنية والمهنية، بما يدعم ارتباط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، ويفتح المجال أمام التواصل مع المصورين والفنانين والمبدعين المشاركين في الفعاليات.

ومن المقرر أن تستضيف الجونة فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الجونة للصورة على مدار عشرة أيام، ببرنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الفنية والتعليمية والتجارب الميدانية، مع إتاحة مواقع تصوير مجانية في المدينة للمشاركين، وفقًا للتفاصيل التي سيُعلن عنها لاحقًا.

وتعكس الباقات المجانية المخصصة لطلاب التخصصات الفنية اهتمام أسبوع الجونة للصورة بإشراك الجيل الجديد من المبدعين في فعالياته، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على مجتمع التصوير والفنون البصرية والاستفادة من الأنشطة والمعارض والحوارات التي يقدمها الحدث.