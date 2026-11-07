عبد الناصر محمد: مباراة بيراميدز ستحدد مصير عموتة في الأهلي

تحدث عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، عن شعوره حال توليه تدريب الأهلي، كاشفًا رأيه في المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر، ومصيره حال الهزيمة أمام بيراميدز.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات لبرنامج "كورة وشاي وأصحاب" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "أحلى إحساس في الدنيا لو دربت الأهلي، أول حاجة هعملها هركز على أوضة اللبس، ولازم الإدارة تكون في ضهرك، مع الأهلي هضغط من فوق، وهخلي الأهلي حاجة تانية تحت قيادتي".

وأضاف: "الحسين عموتة مدرب محترم وشخصية جميلة، وتعمدت أنزل صورتي معاه على حسابي الشخصي على فيسبوك، سلامه عليا قبل مباراتنا أمام الأهلي كان حلو، وتحسه عارفني من زمان».

وأردف مدرب القناة: "الناس ضاغطة على عموتة، وده طبيعي لأنه الأهلي، لكن لازم تديله الفرصة يشتغل والإدارة تكون في ضهره، الماتشين اللي فاتوا حاسس إن الدنيا اختلفت وفيه حاجة وعاوزين يكسبوا".

واختتم: "اللعيبة لما تلاقي المدير الفني عادل هيكونوا عاوزين ينجحوه، ومباراة بيراميدز هتحدد مصير عموتة مع الأهلي، في الكرة المصرية أول لما يقولك جددنا الثقة اعرف إن دي آخر مباراة له".