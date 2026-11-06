أب يتعدى على ابنه بالضرب ويتهم مديرة مدرسة في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله القائم على النشر قيام مديرة إحدى المدارس بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته بالدقهلية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر ونجله الظاهرين بمقطع الفيديو (سائق ، نجله - مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، وبسؤالهما أقر الثانى بقيام والده بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "خرطوم بلاستيكى" وإحداث إصابته، وإفتعال الواقعة لقيام مديرة المدرسة بإصدار قرار بفصله لتشاجره مع زملائه.. وبإستدعاء والدته أيدت ذلك وإتهمت زوجها بالتسبب فى إصابة نجلها، وبمواجهة الأول إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بإدعائه الكاذب نكاية فى مديرة المدرسة لقيامها بإصدار قرار بفصل نجله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



