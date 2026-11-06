ضبط ميكانيكي أزعج المواطنين بأصوات مرتفعة في الوايلي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين بمنطقة الوايلى بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"، وقائدها ميكانيكى دراجات نارية مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبمواجهته إعترف بقيامه بإجراء تعديلات بمخرج العادم مما ينتج عنه أصوات مزعجة بقصد باللهو وإرتكابه الواقعة حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الوايلى تم التحفظ على الدراجة النارية، وإتخاذ الإجراءات القانونية .