الداخلية تكشف حقيقة اقتحام ضابط شرطة منزلًا ببورسعيد والتعدي على أسرة صاحبه

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبه قيام أحد ضباط الشرطة باقتحام منزل والده بمحافظة بورسعيد، وإتلاف محتوياته والتعدي على أفراد أسرته بالضرب، والاستيلاء على سلاح ناري مرخص ومبلغ مالي.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى نشوب مشاجرة بتاريخ 2 من الشهر الجاري، بدائرة قسم شرطة الجنوب أول ببورسعيد، بين طرف أول يضم شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وأصيبا برش خرطوش، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وطرف ثان يضم والد صاحب المنشور ونجل شقيقه، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين حول قطعة أرض زراعية، تطورت إلى التعدي على بعضهم بالضرب، فيما أطلق والد صاحب المنشور أعيرة نارية من بندقية خرطوش مرخصة كانت بحوزته، ما أسفر عن إصابة الشخصين من الطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، كما تم بإرشاد والد صاحب المنشور ضبط بندقية الخرطوش المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



