حاميها حراميها.. ضبط حارس عقار وزوجته سرقا سيارة طالب بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضرر خلاله أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، من حارس جراج وزوجته؛ واتهمهما بسرقة سيارته من الجراج.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 من نوفمبر الجاري، تلقى قسم شرطة جمصة، بلاغًا من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، أفاد فيه باكتشاف سرقة سيارته في أثناء توقفها داخل جراج العقار المملوك لوالده، واتهم حارس الجراج بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة، وهما حارس العقار وزوجته، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب السرقة.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.