باب بيتك مفتوح قبل ما تعمل دار المسنين.. صابرين توجه رسالة دعم لأشرف زكي

حرصت الفنانة صابرين على توجيه رسالة دعم ومسانده للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، معربة عن تقديرها لمواقفه الإنسانية ودعمه المستمر لزملائه من الفنانين، وأنه يمثل مصدر أمان وسند للأسرة الفنية.

وكتبت صابرين عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ناس وجودها في حياتنا مجرد منصب، وفي ناس وجودها في حياتنا هو الأمان.. عن الدكتور أشرف زكي أتحدث.. هو الإنسان قبل أن يكون زميلاً أو نقيبًا".

وأضافت: "هتكلم عن قلبك وتليفونك اللي شبه بعض، مفتوحين 24 ساعة للناس من غير مواعيد ولا حسابات، وباب بيتك المفتوح لكل الفنانين قبل ما تفتح دار المسنين".

ونوهت صابرين إلى مساندة زكي لزملائه، قائلة: "دائمًا وأبدًا بتستقبل السلبية من زملاء المهنة، وتورد لهم طاقة إيجابية تهون عليهم المشوار".

وأتمت رسالتها قائلة: "يا بختنا بيك إن في حياتنا حد زيك وقت ما الدنيا تضيق علينا، ربنا يجعل الخير اللي بتعمله يترد بالخير على أهل بيتك وكل حبايبك؛ لأننا جميعا بنعتبرك أخ لكل الأسرة الفنية الكبيرة".