السفير التركي بالقاهرة: انضمام محمد صلاح إلى طرابزون أضاف نجاح كبير للمدينة

قال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن إنه يحب مدينة طرابزون لأن زوجته وابنه ينتمون إليها، داعيا الشعب المصري لزيارة المدينة.



انضمام محمد صلاح إلى طرابزون

وأكد السفير التركي بالقاهرة، أن إنضمام محمد صلاح إلى فريق طرابزون لكرة القدم، يعد مكسبا وأضاف نجاح كبير للمدينة التي أصبحت الاقرب للمصريين بعد انتقاله.



جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم طرابزون الذي أقامته السفارة التركية بالقاهرة بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والمسؤولين الأتراك.

ويسلط يوم طرابزون الضوء على التراث التاريخي والثقافي والحرف اليدوية المحلية و المنتجات والمأكولات الإقليمية وجمال طبيعة مدينة طرابزون، التي توصف بأنها لؤلؤة البحر الأسود.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استقبلت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وفدا رفيع المستوى من مدينة طرابزون التركية في زيارة ميدانية لمسقط رأس النجم العالمي محمد صلاح لمشاهدة البيئة التي نشأ فيها محمد صلاح والتعرف على بداياته الكروية، وذلك ​في زيارة سادتها أجواء المحبة والحفاوة البالغة.