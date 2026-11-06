تمويل من البنك الدولي بمليار دولار ومتابعة مشروعات الطاقة والصناعة والحماية الاجتماعية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وافتتاحات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي والتي شهدها رئيس الوزراء، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، بقيمة مليار دولار، حيث يستهدف البرنامج دعم جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، ودفع مسار التحول الأخضر، وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج مجموعة من الإصلاحات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، تستهدف في مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتضمنت الأنشطة لقاء رئيس الوزراء، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية "شمس الصناعة"، حيث أشار إلى أن هذه المبادرة تحظى باهتمام السيد رئيس الجمهورية، وتأتي في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

كما أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من السيد الرئيس بضرورة التوسع في هذه المبادرة، وألا تقتصر على المصانع فقط، بل تشمل كذلك مختلف مباني المصالح الحكومية، وغيرها من المباني الأخرى في المراحل المقبلة.

وشملت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في احتفالية قرع جرس التداول بمناسبة بدء التداول على أسهم "بنك القاهرة" في السوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك، وقد وصف سيادته الحدث بأنه يعد خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجًا لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأرقام التي حققها الطرح تعكس نجاحًا استثنائيًا، موضحًا أن تقييم بنك القاهرة تجاوز 80 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الجزء المطروح 36 مليار جنيه؛ وهو ما يعكس حجم الإقبال على الطرح والثقة في القطاع المصرفي المصري.

وتفقد رئيس الوزراء الأعمال بمشروع تحسين الرؤية البصرية وتطوير ورفع كفاءة واجهات عقارات ميدان الفلكي، حيث أكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ مختلف الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل ورفع كفاءة مختلف الميادين والمناطق التاريخية بمحافظة القاهرة، بما يسهم في إعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة.

وشملت الأنشطة، افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، حيث أكد رئيس الوزراء أن افتتاح المركز يعكس توجه الدولة نحو توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخطاب الديني وصناعة المحتوى الثقافي والتوعوي، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات الخطاب الديني ليكون قادرًا على خدمة المجتمع والتواصل مع العالم بثقافاته المختلفة، كما قام بجولة تفقدية لمكونات المركز، وأجرى حديثًا مع القائمين على عملية مراجعة المحتوى، مشيدًا بمنظومة العمل وفكرة توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي بما يخدم الخطاب الديني.

وتضمنت الأنشطة المشاركة في فعاليات افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي بالقاهرة، حيث أكد حرص الدولة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما تطرق إلى اهتمام الحكومة بتأهيل الكوادر الفنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، حيث تستهدف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030.

كما شهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية "رايت تو دريم"، لدعم المشروع الوطني لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في كرة القدم، ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء الحرص على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بشأن بناء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في كرة القدم، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أكد أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لتنفيذ تكليف فخامة رئيس الجمهورية بالبدء في المرحلة الثانية من المبادرة، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.

وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية ستشهد الاعتماد بصورة كاملة على المنتج المحلي من المصانع المصرية، حيث تم في هذا الصدد التكليف بتشكيل لجنة مركزية تتولى التعاقد والشراء المركزي لكل المعدات والمهمات المطلوبة.

كما شملت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء، مع مسؤولي مجموعة "منصور" للسيارات، لاستعراض مستجدات إنشاء مصنع "ماك لتصنيع وسائل النقل" بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة إنتاج السيارات في مصر، مؤكدًا دعم الحكومة لقطاع صناعة السيارات ومدخلات إنتاجها، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تمت الإشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع في الربع الأول من عام 2027، ليصبح أحد أهم منشآت صناعة السيارات في المنطقة والقارة الإفريقية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء، لاستعراض آليات تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية في "منتدى مصر 2026" في ملف الحماية الاجتماعية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تكون هناك برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى، ومؤشرات الأداء التي تتم متابعتها لمختلف هذه التكليفات.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030 للتكليفات المرتبطة بوزارة التضامن الاجتماعي مثل التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع؛ تم الحديث عن التكليفات الخاصة بوزارة التموين في مجالي التأكد من أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة لا يقل عن 6 أشهر، وكذلك الدعم النقدي، كما كلّف سيادته وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع رئيسة جمهورية سلوفينيا والوفد المرافق لها لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك، حيث أعرب سيادته عن تطلع مصر إلى الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، لا سيما في المناطق الاقتصادية الحرة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء، حرص مصر على تعزيز التعاون والربط بين المواني المصرية وميناء "كوبر" السلوفيني، باعتباره أحد أهم مواني دول وسط أوروبا المطلة على البحر الأدرياتيكي، كما أشاد بالمواقف التي أعلنتها رئيسة سلوفينيا دعمًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالمواقف السلوفينية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما شهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات "الدليفري" وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، ويتضمن البروتوكول تسجيل عمال "الدليفري" على قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة؛ وحصولهم على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها وزارة العمل لهذه الفئة.

ويتصل البروتوكول بأحد أهم المسارات التي تتخذها وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لمخرجات "منتدى مصر 2026"، والذي يرتبط بمواصلة جهود الوزارة لتعزيز أوجه الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

كما شملت الأنشطة اجتماع مع الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث أكد رئيس الوزراء تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، كما أعرب عن أمله في أن تسفر أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة عن الخروج بقرارات تسهم في دفع أطر التعاون المختلفة بين البلدين إلى آفاق أرحب.