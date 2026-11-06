والد أسد الحملاوي يكشف موقف الأهلي والزمالك من ضم نجله.. وموعد رحيله عن كرايوفا

عاد اسم الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم فريق كرايوفا الروماني، ليتصدر المشهد مجددًا بشأن إمكانية انتقاله إلى الدوري المصري، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام إلى الأهلي وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الأهلي وبيراميدز قد تنافسا على ضم الحملاوي في الصيف الماضي، إلا أن نادي كرايوفا تمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه، وحدد مبلغ 5 ملايين يورو للموافقة على رحيله، في ظل الاهتمام المتزايد بالحصول على خدماته.

وتجدد الحديث عن اهتمام بيراميدز بالمهاجم الفلسطيني؛ بعدما أشارت تقارير صحفية إلى وجود كشافين تابعين للنادي خلال مباراة كرايوفا الأخيرة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، لمتابعة اللاعب عن قرب.

والد أسد الحملاوي يكشف كواليس اهتمام الأندية المصرية

وفي هذا السياق، تحدث غسان الحملاوي، والد اللاعب، عن حجم الاهتمام الذي يتلقاه نجله، كاشفًا عن تلقيه عددًا كبيرًا من الاتصالات والرسائل من وكلاء اللاعبين، خاصة القادمين من مصر.

وقال غسان الحملاوي، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الرومانية: «حجم الرسائل والاتصالات التي أتلقاها من وكلاء اللاعبين بشأن نجلي لا يمكن تصديقه، خاصة تلك القادمة من وكلاء مصريين، لقد أصابوني بالجنون».

وأضاف: «لم أعد قادرًا على ملاحقتهم، واضطررت إلى حظر بعضهم عبر تطبيق واتساب، فهم يصرون بشكل مبالغ فيه».

وأوضح والد اللاعب أن «أسد» يركز حاليًا بصورة كاملة مع كرايوفا، وهو ما يظهر من خلال مستوياته داخل الملعب، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نجله يتطلع للانتقال إلى نادٍ أكبر خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي والزمالك سبق لهما التواصل مع أسد الحملاوي

وكشف غسان الحملاوي عن وجود عروض مصرية وأوروبية لضم نجله، مؤكدًا أن اهتمام الأندية المصرية به لم يبدأ خلال الصيف الماضي فقط.

وقال: «تلقينا عروضًا من مصر وأوروبا، وكان أسد يمتلك عروضًا من مصر حتى قبل انضمامه إلى كرايوفا، وتواصل معه الأهلي والزمالك في ذلك الوقت، لكنه اختار كرايوفا لأن النادي قدم العرض الأكثر جدية».

موعد رحيل أسد الحملاوي عن كرايوفا

واختتم والد اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن أسد الحملاوي سيرحل عن صفوف كرايوفا خلال إحدى فترتي الانتقالات المقبلتين، سواء في يناير أو خلال الصيف، دون الكشف عن وجهته المحتملة.