أجيري قبل مواجهة ريال مدريد: نحتاج إلى مباراة مثالية.. ومبابي لاعب يصعب إيقافه

أكد خافيير أجيري، المدير الفني لفالنسيا، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، مشددًا على أن فريقه يحتاج إلى تقديم مباراة مثالية من أجل تحقيق الفوز، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها النادي الملكي ونجومه.

وتحدث أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء، عن علاقته بالمدرب جوزيه مورينيو، مستعيدًا ذكرياته أمام ريال مدريد، كما تطرق إلى خطورة النجم الفرنسي كيليان مبابي، والأجواء المنتظرة في ملعب «ميستايا»، إلى جانب رفضه التعليق على شكاوى النادي الملكي بشأن التحكيم.

أجيري يتحدث عن علاقته بمورينيو وذكريات ريال مدريد

وأشاد مدرب فالنسيا بجوزيه مورينيو، مؤكدًا أن علاقته به تمتد لسنوات طويلة، وأنه يكن له احترامًا كبيرًا على المستويين الشخصي والمهني.

وقال أجيري: «أعرف مورينيو منذ سنوات طويلة، إنه صديق مقرب ومدرب جيد. ليس لدي سوى كلمات المودة تجاهه، فهو يستحق كل احترامي، وكل ما يقوله سأراه أمرًا جيدًا».

واستعاد المدير الفني ذكرياته مع ريال مدريد، عندما قاد ريال سرقسطة لتحقيق الفوز على النادي الملكي بنتيجة 3-2 في ملعب «سانتياجو برنابيو» خلال موسم 2010-2011، لكنه أشار إلى أن الفريق المدريدي رد بقوة في مواجهة الدور الأول من الموسم التالي، بعدما فاز بخمسة أهداف دون رد.

وأضاف: «أتذكر تلك المباراة، لكن في الجولة الأولى من الموسم التالي فازوا علينا بخماسية نظيفة. لقد أغضبتهم».

وتابع: «إنها ذكرى جميلة. أكن احترامًا كبيرًا لريال مدريد، ومورينيو مدرب من الطراز الرفيع. هناك مثل جميل يقول إن الخامس لا يكون سيئًا، ونسعى إلى أن يتحقق ذلك غدًا».

أجيري: نواجه أحد أكبر أندية العالم

وشدد مدرب فالنسيا على حجم التحدي الذي ينتظر فريقه أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن المنافس يمتلك تاريخًا وإمكانات تجعله من أكبر أندية كرة القدم في العالم.

وقال أجيري: «نواجه أحد أكبر أندية العالم، والذي قدم مشوارًا مثاليًا في دوري أبطال أوروبا. سنحاول تحقيق الفوز، ففي كل مباراة جديدة تحدث أمور كثيرة. لن ندخل اللقاء تحت أي ظرف باعتبار أننا عاجزون عن الفوز، أو أن الأفضلية للمنافس».

وأوضح أن فريقه لن يستسلم أمام قوة ريال مدريد، وسيحاول استغلال تفاصيل المباراة من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة.

ميستايا ينتظر ليلة استثنائية أمام ريال مدريد

وتوقع أجيري حضورًا جماهيريًا قويًا في ملعب «ميستايا»، مشيرًا إلى أن الأجواء قد تكون صعبة على الفريق الضيف، مستعيدًا شعوره عندما كان يزور الملعب في السابق بصفته منافسًا.

وقال: «أتخيل ملعب ميستايا مرعبًا، مثلما كنت أشعر عندما أزوره بصفتي منافسًا، وأعتقد أن الليلة ستكون طويلة».

وأضاف: «أتمنى أن يضغط الجمهور بقوة وأن يساند فريقه. علينا أن نرد لهم هذا الدعم، وألا يروا فريقًا بلا روح، بل فريقًا يرغب في اللعب ويتمتع بالطاقة والحيوية».

مبابي يمثل التهديد الأكبر.. وأجيري يكشف طريقة التعامل معه

وتطرق المدير الفني لفالنسيا إلى خطورة كيليان مبابي، مشيدًا بالإمكانات الفردية الكبيرة التي يمتلكها النجم الفرنسي، خاصة في المواجهات المباشرة والسرعة وإنهاء الهجمات.

وقال أجيري: «مبابي لاعب لا يحتاج إلى أن أكتشفه الآن. يمتلك قدرات لا يمكن إيقافها في المواجهات الفردية، لكننا 11 لاعبًا وسنحاول تحييد خطورة ريال مدريد بأكمله».

وواصل: «سنحاول ألا يشعر بالراحة، هو أو أي لاعب آخر، وألا نسمح له بإظهار سرعته وأدائه الاستثنائي وقدرته على إنهاء الهجمات. أنا لا أقول شيئًا يجهله أي شخص موجود في هذه القاعة».

وأكد أجيري أن التعامل مع خطورة مبابي لن يكون مسؤولية لاعب واحد، بل يتطلب تحركًا جماعيًا من جميع عناصر الفريق، من أجل الحد من خطورة ريال مدريد الهجومية.

أجيري يرفض التعليق على شكاوى ريال مدريد التحكيمية

ورفض مدرب فالنسيا الدخول في جدل بشأن اعتراضات ريال مدريد على القرارات التحكيمية، مفضلًا عدم إبداء رأيه في هذا الملف.

وقال أجيري ردًا على سؤال حول شكاوى النادي الملكي: «لن أجيب عن هذا السؤال، لأنك ستضعني في ورطة كبيرة».

وعندما سُئل عن الطريقة التي يمكن لفالنسيا من خلالها تحقيق الفوز على ريال مدريد، اختصر المدرب الإسباني إجابته قائلًا: «من خلال تقديم مباراة مثالية، وهذا يتطلب الكثير من الأمور».

وفي ختام المؤتمر، تلقى أجيري سؤالًا مازحًا بشأن اللاعب الذي سيختار استبعاده من ريال مدريد إذا امتلك هذه السلطة، ليرد ضاحكًا: «سأستبعد اللاعبين الأحد عشر، لكنني لا أمتلك هذه السلطة».