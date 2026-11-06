كايا كالاس تبحث مع مسئولين برتغاليين دعم أوكرانيا وحرية الملاحة

بحثت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، خلال زيارة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، مع وزير الدفاع الوطني نونو ميلو، ووزير الدولة والشؤون الخارجية باولو رانجيل، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الجمعة، أن المباحثات تناولت عددًا من الملفات الرئيسية، من بينها حرية الملاحة، ودعم أوكرانيا، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأعربت كالاس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، عن تقديرها لمساهمة البرتغال في عملية «أتلانتا» التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي، ودورها في تعزيز انخراط الاتحاد في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، لا سيما من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية في موزمبيق.